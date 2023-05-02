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Сегодня, 18:09

Лахиялов заявил, что Евсеев вызывает уважение и симпатию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал приход Вадима Евсеева на пост главного тренера воронежского «Факела».

«Евсеев — один из представителей тренерского цеха России, который вызывает у меня уважение и симпатию только из-за того, что не чурается никакой работы. Надо идти работать во Вторую лигу — идет туда и показывает там результат. Надо быть ассистентом главного тренера — идет и помогает, несмотря на свои регалии. Все-таки он человек с именем, который оставил след в российском футболе как игрок. В отличие от других, которые ждут, покамест им не принесут тренерский контракт домой на стол, Евсеев идет, работает и доказывает свою профпригодность. Я думаю, он один их тех тренеров, которые своей работой, результатами и отношением к делу заслужили поработать в РПЛ. Единственный минус, конечно, это то, что осталось всего лишь пять туров до конца чемпионата, и ситуация в таблице у «Факела» не является безоблачной. За это время Евсеев может стать как героем, так и антигероем — в случае если «Факел» вылетит напрямую или через стыковые матчи. А так я всегда рад, когда появляются новые имена в РПЛ. С большим интересом буду смотреть за работой Евсеева. Надеюсь, что он сохранит «Факел» в высшем дивизионе и в следующем сезоне покажет уже более-менее значимый результат для воронежцев», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (21 очко) после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005108692_lahiyalov_evseev_vyizyivaet_uvajenie_i_simpatiyu_potomu_chto_ne_churaetsya_nikakoy_rabotyi
Вадим Евсеев
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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