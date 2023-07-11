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Тошич: «Зенит» — самая сильная команда России. Удивлюсь, если чемпионом станет кто-то другой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Надо признать, что «Зенит» — самая сильная команда в России. Удивлюсь, если чемпионом станет другая команда. Но я, как болельщик ЦСКА, конечно, надеюсь, что в этом году армейцы будут бороться за золотые медали», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

В первом туре нового сезона РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-zenit-samaya-sil-naya-komanda-rossii-udivlyus-esli-kto-to-drugoj-vy-igraet-rpl/
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