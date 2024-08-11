Безруков: «У «Рубина» каждый перерыв между таймами жесткий»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) признался, что у команды всегда жесткие разговоры в перерывах между таймами.

«Был ли у нас в перерыве матча с «Ростовом» жесткий разговор с тренером? Он у нас каждый перерыв жесткий. (Смеется.) На что тренер просил обратить внимание? Очень много опускались назад, меньше было агрессии. За счет этого «Ростов» и оказывал давление. Надо было исправлять эти моменты, на что тренер и указал», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 баллами располагается на 12-й строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы 19-го числа встретятся с «Акроном».