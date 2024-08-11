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Хавбек «Рубина» Иву — о ничьей с «Ростовом»: «Не счастливы, но и не расстроены»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Рубин» 9 августа на выезде сыграл вничью с «Ростовом».

«Рады ли мы приобретенному баллу с «Ростовом» или расстроены? Ни то, ни другое, наверное. Нельзя сказать, что счастливы этому очку, но и нельзя сказать, что расстроены. Нужно понимать, что мы преодолели большой путь, приехали сюда и добились ничьей, взяли очко», — цитирует Иву «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 4 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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14
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