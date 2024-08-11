Хавбек «Рубина» Иву — о ничьей с «Ростовом»: «Не счастливы, но и не расстроены»

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Рубин» 9 августа на выезде сыграл вничью с «Ростовом».

«Рады ли мы приобретенному баллу с «Ростовом» или расстроены? Ни то, ни другое, наверное. Нельзя сказать, что счастливы этому очку, но и нельзя сказать, что расстроены. Нужно понимать, что мы преодолели большой путь, приехали сюда и добились ничьей, взяли очко», — цитирует Иву «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 4 туров.