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Сегодня, 13:04

Лаксальт заявил, что в «Динамо» обсудят момент с пенальти в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал ситуацию, которая возникла во время пробития пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. На 86-й минуте Муми Нгамале не реализовал пенальти в ворота Евгения Латышонка, а после матча нападающий московской команды Константин Тюкавин заявил, что исполнять 11-метровый должен был другой игрок.

«Тюкавин сказал, что пенальти должен был исполнять другой человек? Я не знаю. Мы поговорим об этом в команде позже. Если кто-то хочет взять на себя ответственность, пробить и забрать мяч, ничего страшного. Мы должны постараться забить, но, в конце концов, это не та проблема, на которой нужно заострять внимание», — приводит ТАСС слова Лаксальта.

После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 баллами идет на второй строчке.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Диего Лаксальт
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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