Лаксальт заявил, что в «Динамо» обсудят момент с пенальти в матче с «Зенитом»

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал ситуацию, которая возникла во время пробития пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. На 86-й минуте Муми Нгамале не реализовал пенальти в ворота Евгения Латышонка, а после матча нападающий московской команды Константин Тюкавин заявил, что исполнять 11-метровый должен был другой игрок.

«Тюкавин сказал, что пенальти должен был исполнять другой человек? Я не знаю. Мы поговорим об этом в команде позже. Если кто-то хочет взять на себя ответственность, пробить и забрать мяч, ничего страшного. Мы должны постараться забить, но, в конце концов, это не та проблема, на которой нужно заострять внимание», — приводит ТАСС слова Лаксальта.

После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 баллами идет на второй строчке.