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Безбородов установил судейский рекорд

16:37
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов сегодня установил рекорд чемпионатов России. Матч 28-го тура «Локомотив» — «Уфа» стал для него 227-м в премьер-лиге. Достижение москвича Алексея Николаева было установлено 13 мая 2018 года и продержалось немногим более двух лет.

Владислав — потомственный судья, сын Юрия Ивановича Безбородова. Судейством занимается с 2001 года, первую игру в чемпионате России провел 13 лет назад. (Александр Бобров)

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