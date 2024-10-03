«Спартак» и «Ростов» еще не побеждали в РПЛ после паузы на сборные. Чья серия прервется на «Лукойл Арене»?
5 октября «Спартак» и «Ростов» сыграют в 11-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Лукойл Арене» и стартует в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» 5 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Спартак» фаворитом. Победу москвичей можно взять с коэффициентом 1.61, вероятность — примерно 55%. Выигрыш желто-синих доступен за 5.00 (20%), ничья — за 4.00 (25%).
В прошлом сезоне «Ростов» уступил на «Лукойл Арене» (1:2). Ждете, что теперь гости наберут очки? Опция Х2 ждет вас за 2.22.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00. Обмен голами предложили за 1.55, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.
Успех красно-белых с форой (-1) представлен за 2.05. Рынок Ф(+1) для команды Валерия Карпина дали с котировкой 1.75.
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«Спартак» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 5 октября 2024 года
После паузы на сборные красно-белые выиграли только в двух встречах из пяти. Оба раза — в Кубке России: разгромили «Крылья Советов» (4:1) и дожали московское «Динамо» (3:2). Причем в дерби «Спартак» дважды уступал в счете, но вырвал победу благодаря голу новичка Виллиана Жозе на 90-й минуте.
В трех последних турах чемпионата парни Деяна Станковича набрали всего два очка. Сыграли вничью с двумя динамовскими клубами: на «Анжи Арене» с махачкалинским (1:1), на «Лукойл Арене» — с московским (2:2). А в прошлые выходные влетели «Локомотиву» (1:3).
По итогам 10 туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и зависли на шестой позиции. Отставание от «Краснодара» и «Локо» составляет восемь баллов, от «Зенита» и «Динамо» — семь и четыре соответственно. ЦСКА находится выше «Спартака» на один пункт и замыкает топ-5.
«Ростов» после международного перерыва тоже забыл о победах в чемпионате — между поражениями от «Краснодара» (0:2) и «Акрона» (0:2) затесалась нулевая ничья с махачкалинским «Динамо». Желто-синие замыкают первую восьмерку таблицы, но новая потеря очков сделает их ближе к зоне стыков: «Акрон» и «Крылья Советов» отстают от команды Валерия Карпина всего на один балл, «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» — на два.
На групповом этапе Кубка России дончане обыграли «Оренбург» (3:1), а затем оступились в поединке с «Химками». За 15 минут до финального свистка «Ростов» вел с разницей в два мяча, но позволил красно-черным совершить камбэк: Александр Руденко отличился на 81-й минуте, Стефан Мелентьевич — на 88-й. В серии пенальти лучше оказался клуб из Подмосковья (8:7). Правда, неудача на «Арене Химки» не пошатнула позиции южан — они обеспечили себе выход из группы со второго места.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Ростов»
В лазарете красно-белых как минимум до ноября находится Никита Чернов — защитник продолжает восстановление после перелома плюсневой кости. Южане понесли три потери — у Алексея Миронова повреждение мениска, Егор Голенков залечивает ушиб, а Эяд Эль-Аскалани порвал крестообразную связку колена.
«Спартак» — «Ростов»: статистика личных встреч
История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 60 матчей, у красно-белых внушительное преимущество по числу побед — 33 против 15. Еще 12 поединков завершились вничью.
В прошлом сезоне москвичи выиграли как на «Лукойл Арене» (2:1), так и на «Ростов Арене» (5:1).
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ростов»
Красно-белые обменялись голами с соперниками в пяти встречах подряд. Причем в четырех из них было забито четыре мяча или больше. В ближайшей игре на «Лукойл Арене» тренд почти наверняка продлится: «Спартак» и «Ростов» огорчили друг друга в семи поединках, пять из которых получились верховыми.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1