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Судейство

Сегодня, 12:50

«Акрон» объявил о назначении судьи Карпова еще вчера. Откуда у клуба информация?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Акрон» 5 сентября сыграет с «Пари НН».
Фото Александр Федоров , «СЭ»

Вчера днем на сайте «Акрона» была опубликована информация о назначении судей на матч этой команды с «Пари НН», который пройдет завтра в Самаре.

В состав бригады вошли судья Юрий Карпов, ассистенты Алексей Лунев и Михаил Шпильфогель, резервный Евгений Кукуляк, видеоарбитр Виталий Мешков, ассистент видеоарбитра Павел Шадыханов.

При этом на сайте РФС список рефери, назначенных на игры 11-го тура чемпионата России, до сих пор не опубликован.

Непонятно, какой смысл держать его в секрете, если судьи все равно получают информацию за несколько дней до каждого тура, делятся ей, а клубы все равно получают данные заранее.

А главный вопрос в данном случае: каким образом о назначении бригады Карпова узнал «Акрон»?

ФК Акрон
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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