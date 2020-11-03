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Безбородов и Левников вновь не получили назначений на тур РПЛ

19:25
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РФС назвал арбитров на матчи 14-го тура Тинькофф-РПЛ.

Как и туром ранее, назначений не получили Владислав Безбородов и Николай Левников. Безбородов судил игру 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» (1:3), Левников работал ВАР. После игры гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг в резкой форме раскритиковал судейство.

Уже третий тур подряд не получает назначений Михаил Вилков, которого обвиняли в нарушении протокола в игре «Краснодар» — «Рубин» (3:1) в 11-м туре.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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