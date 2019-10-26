РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Бернард Бериша: «Надеюсь сыграть на Евро и отдать все за Косово»

18:35

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал ничью с «Арсеналом» в матче 14-го тура РПЛ. Косовский форвард был назван лучшим игроком встречи.

— Всю неделю готовились к матчу, — сказал Бериша в эфире «Матч премьер». — Не выиграли, потому что допускали ошибки. Слишком много их было. У нас хорошая команда, иногда что-то не складывается, не идет игра.

— Сказывается ли на игре ваше желание попасть со сборной Косово на Евро?

— Да, я всегда стремлюсь к этому, надеюсь сыграть на Евро и отдать все за страну.

Ахмат — Арсенал Т

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир