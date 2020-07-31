Берхамов покинул «Арсенал»
15:14
«Арсенал» объявил об уходе из команды полузащитника Кантемира Берхамова.
У 31-летнего россиянина истек контракт с тульским клубом.
Берхамов выступал за «Арсенал» с 2015 года. В сезоне-2019/20 хавбек провел за команду 2 матча и забил 1 мяч.
???Спасибо, Кантемир!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 31, 2020
У 31-летнего полузащитника Кантемира Берхамова завершился контракт с ПФК «Арсенал».
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