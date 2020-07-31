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Берхамов покинул «Арсенал»

15:14

«Арсенал» объявил об уходе из команды полузащитника Кантемира Берхамова.

У 31-летнего россиянина истек контракт с тульским клубом.

Берхамов выступал за «Арсенал» с 2015 года. В сезоне-2019/20 хавбек провел за команду 2 матча и забил 1 мяч.

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