Бердыев готов пойти на понижение зарплаты в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-брифинге объявил, что весь тренерский штаб готов пойти на понижение заработной планы ради команды.

– Когда нас приглашали сюда, была поставлена задача, – сказал Бердыев. – Под нее приглашались игроки на серьезные контракты, потому что на тот момент таких проблем не было. Но потом случилось то, что случилось, и пришлось идти на оптимизацию. Тренеры понимают, что их зарплаты высоки. И мы согласны идти на понижение. Я – на существенное понижение, потому что мой контракт обременителен. Я об этом сказал и Сайманову, и еще одному руководителю. Для нас (тренеров. – Прим. "СЭ") нет проблем в понижении.

– Но я хотел сказать о другом, – продолжил тренер. – Даже с небольшим бюджетом можно добиваться успеха со сплоченным коллективом. Если брать сегодняшний тульский "Арсенал" – небольшой бюджет, но команда как играет! Так было в "Ростове" (Бердыев работал в ростовском клубе с 2014 по 2017 годы. – Прим. "СЭ"), где тренеры и игроки были семьей. Было тяжело с финансами, их совсем не было, но результат был. И атмосфера была очень хорошая. Это очень важно. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этого. Сегодня в "Рубине" обстановка оставляет желать лучшего. Мы о своем решении окончательном объявим после "Краснодара". (Артур Еникеев)

Бердыев возглавлял казанскую команду с 2001 по 2013 годы. В 2017 году он вновь был назначен главным тренером "Рубина". После 28 туров в чемпионате России сезона-2018/19 команда идет на 10-м месте, набрав 35 очков.