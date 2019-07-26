Беляев избежал серьезной травмы в матче с "Нефтчи"

Травма защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева, которую он получил в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Нефтчи" (0:1), оказалась не очень серьезной, сообщает ТАСС.

В концовке игры Беляев получил рассечение в верховой борьбе с нападающим соперников. Он смог подняться только после оказания медицинской помощи. В тульском клубе заявили, что защитник сможет принять участие в следующем туре чемпионата России.

В третьем туре "Арсенал" на своем поле сыграет с "Ростовом". Встреча состоится 28 июля.