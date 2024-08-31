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Сегодня, 09:55

Белоус — о Соболеве: «Спартак» точно ничего не потерял»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» заявил, что для «Спартака» переход Александра Соболева в «Зенит» — хорошая сделка.

— Для «Спартака» уход Соболева не потеря?

— Точно не потеря. «Спартак» продал Соболева за хорошие деньги. Эти средства можно будет потратить. Причем не обязательно сейчас, а зимой. Станкович управляет командой. За время до паузы в чемпионате он окончательно разберется, кто ему нужен, а кто — нет. Если хорошо поработает трансферный отдел, то за 10 миллионов, вырученных от продажи Соболева, красно-белые могут приобрести и двух качественных конкурентоспособных игроков. Так что этот трансфер точно пойдет на пользу «Спартаку». А вот что касается «Зенита»... Пока вопрос. (Улыбается.) Не уверен.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

 
Александр Соболев. «Спартак» ничего не потерял с уходом Соболева. На месте «Зенита» отдал бы его в «Оренбург». Белоус — о команде Станковича

 

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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