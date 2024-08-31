Белоус — о Соболеве в «Зените»: «Зачем столько форвардов? У нас же нет Лиги чемпионов»
Известный футбольный функционер, бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о резонансном переходе Александра Соболева в «Зенит».
— Переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» все-таки состоялся. Удивлены?
— Футбол порой бывает алогичен. Иногда сразу сложно понять тот или иной трансфер. Мы в свое время придерживались в селекционной работе такого принципа: чтобы кого-то купить, нужно сначала кого-то продать. Представляете, какое столпотворение форвардов может получиться в «Зените»? Могут быть недовольные... Да и Соболева вряд ли устроит расклад, при котором он окажется в запасе. Пока неясна ситуация с Сергеевым. С другой стороны, может быть, приход Соболева как-то расшевелит Кассьерру, который, согласитесь, сейчас не так ярок, как в прошлом сезоне.
— Как приход Соболева скажется на микроклимате в «Зените»?
— Хороший вопрос. Сергей Семак — очень адекватный человек, который в принципе может работать с любым футболистом. Но тут ситуация не совсем простая. Соболев, как известно, не святоша. И в этом плане «Спартак» точно выиграл, расставшись с Александром. Представляете, если бы футболист, объявивший, что намерен перейти в «Зенит», в итоге остался бы в команде? Не очень хорошая история.
— Зачем же «Зенит» тогда покупал за 12 миллионов аргентинца Лусиано Гонду?
— Его приход действительно может спутать «Зениту» все карты. Мы его толком в деле не видели, но говорят, что это игрок штрафной. Получается, конкурент и Сергееву, и Соболеву, и Кассьерре. А ведь есть и другие исполнители атакующего плана. Я б еще понял, если бы «Зенит» выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Тогда да — нормальный комплект. Но у нас-то только РПЛ и Кубок. Возможно, питерцы подстраховались, так как чуть сбавили обороты после первых четырех туров, когда их все уже короновали.
«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
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2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
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3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
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4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
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5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
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7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
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9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
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14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
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Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
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Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1