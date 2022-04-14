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Белоус: «Слуцкого из «Рубина» не уволят даже в случае поражения от «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус заявил, что не ожидает отставки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого даже в случае поражения в субботнем матче РПЛ от «Спартака».

«В казанском клубе я хорошо знаком не только со Слуцким, но и с Олегом Яровинским, Олегом Кузьминым, Сергеем Козко... Симпатизирую этим людям, внимательно слежу за их работой. Уверен, что в руководстве «Рубина» не будут прибегать к поспешным решениям, и оставят тренера у руля. В конце концов, команда пока еще не находится в зоне вылета. Хотя потерпеть восемь поражений в девяти матчах — ужасная ситуация. Такого даже врагу не пожелаешь», — рассказал Белоус Betonmobile.ru.

По мнению собеседника, отставка тренера имеет смысл, если он утратил бразды правления командой.

«Однако чтобы определить это, нужно находиться внутри коллектива. Пока я могу сказать только, что Леонид Викторович очень нервничает. Отсюда его агрессивные выпады в адрес судей, критика поля и всего остального. Очевидно и то, что футбол под его руководством большего удовольствия игрокам не доставляет. Но ведь это не повод для увольнения», — подытожил Юрий Белоус.

Выездной матч «Рубина» против «Спартака» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ пройдет 16 апреля. Начало встречи в 19.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-slutskogo-iz-rubina-ne-uvolyat-dazhe-v-sluchae-porazheniya-ot-spartaka
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
Юрий Белоус
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