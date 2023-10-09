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Сегодня, 17:30

Белоус: «Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак» и ЦСКА готовы к борьбе за чемпионство?

— К сожалению, нет.

— Почему?

— У армейцев слишком короткая обойма. Федотову постоянно приходится экспериментировать, выпускать игроков на разные позиции. А «Спартак»... Мне кажется, сегодня он для «Лукойла» как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...

— Жалко?

— Нет-нет, я бы другое слово подобрал: невозможно. Не забывайте, речь о крупнейшей нефтяной компании. Если вдруг она решит избавиться от «Спартака», это будет страшным ударом по репутации. Но и относиться к команде так, как делает «Лукойл», недопустимо.

— Что вы имеете в виду?

— Недавно общался с одним из членов совета директоров «Спартака». Спросил про Олега Малышева, нового гендира: «Почему именно он?» В ответ услышал: «Поставили человека из нашей системы». Но ведь Малышев никогда в футболе не работал! А управлять клубом должны профессионалы. Только тогда придет результат. Пока не вижу в спартаковском руководстве людей, которые способны решать максимальные спортивные задачи, — сказал Белоус «СЭ».

Летом 2022 года «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун, который ранее был президентом, покинул клуб.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

 

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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