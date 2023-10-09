Белоус: «Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке».

— «Спартак» и ЦСКА готовы к борьбе за чемпионство?

— К сожалению, нет.

— Почему?

— У армейцев слишком короткая обойма. Федотову постоянно приходится экспериментировать, выпускать игроков на разные позиции. А «Спартак»... Мне кажется, сегодня он для «Лукойла» как чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить...

— Жалко?

— Нет-нет, я бы другое слово подобрал: невозможно. Не забывайте, речь о крупнейшей нефтяной компании. Если вдруг она решит избавиться от «Спартака», это будет страшным ударом по репутации. Но и относиться к команде так, как делает «Лукойл», недопустимо.

— Что вы имеете в виду?

— Недавно общался с одним из членов совета директоров «Спартака». Спросил про Олега Малышева, нового гендира: «Почему именно он?» В ответ услышал: «Поставили человека из нашей системы». Но ведь Малышев никогда в футболе не работал! А управлять клубом должны профессионалы. Только тогда придет результат. Пока не вижу в спартаковском руководстве людей, которые способны решать максимальные спортивные задачи, — сказал Белоус «СЭ».

Летом 2022 года «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун, который ранее был президентом, покинул клуб.

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