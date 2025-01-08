Белоголовцев считает нереальным чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился с «СЭ» мнением о возможном чемпионстве красно-белых в этом сезоне.

«Я думаю, что, к сожалению, чемпионство нереально. Мне кажется, чемпион нам всем уже известен. Сейчас, думаю, связи с неограниченным финансовыми возможностями, «Зенит» обязательно кого-нибудь прикупит, еще усилится. Их команда и так на мощном ходу. А если будет усиление, то никто сражаться с «Зенитом» не сможет», — сказал Белоголовцев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.