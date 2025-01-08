Источник: новый спортивный директор «Спартака» Кахигао прибыл в Москву

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прибыл в Москву, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ходе визита испанец посетил домашний стадион клуба «Лукойл Арену». Соглашение с Кахигао рассчитано на 2,5 года.

55-летний испанский специалист сменил на посту спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Ранее он работал в «Арсенале», «Галатасарае» и сборной Чили.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.