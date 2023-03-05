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Белоголовцев: «Если «Зениту» не будут начислять четыре победных очка, то у «Спартака» есть шанс побороться за победу»

Алина Савинова
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Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от выступления красно-белых в FONBET Кубке России и чемпионате страны.

«Наконец-то «Спартак» за многие годы играет, а не мучается. Мы видим, как Абаскаль вдохнул жизнь в команду! Он реанимировал карьеры футболистов, и это очень здорово. Шансы у них очень высокие выиграть титул. Но, даже если «Спартак» не возьмет Кубок, то ему это простят. Если РФС придумает закон, по которому «Зениту» не будут начислять четыре победных очка, то у красно-белых есть шанс побороться за победу в чемпионате», — цитирует Белоголовцева Legalbet.

Соперником «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России станет «Урал». Первая встреча команд пройдет в Москве, а ответная — в Екатеринбурге.

После 18-ти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/belogolovtcev-spartak-poboretsya-za-pobedu-v-rpl-esli/
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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