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Баженов назвал смешным желание «Зенита» подать апелляцию в CAS на решение РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал решение «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по итогам драки футболистов в матче Кубка России против «красно-белых».

«Мне кажется, что там ребята с юмором подошли к делу. Это серьезная информация? По-моему, уже разобрались — троих с нашей стороны удалили, троих — с их стороны. А тут еще что-то происходит... В CAS? А есть еще выше инстанции? Надо туда сразу. Наверное, до Верховного суда дело не дойдет. Надо успокаиваться, готовиться и работать дальше. Это уже смешно со стороны. Уже полгода прошло, люди на сборах готовятся и о другом думают. Чего добивается «Зенит»? Мне кажется, что «Зенит» хочет сократить дисквалификацию для своих игроков: не шесть матчей, например, а четыре. Есть возможность, они за нее цепляются. Все уже получили заслуженно, так бывает — это футбол. На постоянной основе обжаловать — со стороны смотрится странно», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

За участие в массовой драке Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков «Зенита» — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев — Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Апелляционный комитет оставил это решение в силе.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-ob-apellyacii-zenita-v-cas-eto-uzhe-smeshno-nado-uspokaivatsya-i-rabotat-dalshe-225005/
Никита Баженов
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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