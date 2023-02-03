«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Баньянц, Ленини, Кади, Лусегун, Ионов, Крдоба.

«Сочи»: Заболотный, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Жоаозиньо.

Матч между командами начнется в 19.30 по московскому времени.