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Сегодня, 18:08

Агент Талаев заявил, что Марков умеет забивать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Факела» Евгения Маркова, прокомментировал дубль своего клиента в матче против «Андижана» (4:1).

«У Жени нет проблем с адаптацией в новом клубе, он очень коммуникабельный парень, в этом плане все хорошо. В футбол он играть умеет, забивать голы — тоже. В этом сомнений нет. Женя в прошлой игре забил, сегодня два. Все будет решать тренер, кто будет основным нападающим «Факела». Евгений работает, показывает себя. Главное, что он вернулся в футбол. Все будет хорошо», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Евгений Марков — воспитанник «Зенита». Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо», казанского «Рубина», «Краснодара» и «Тосно».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-glavnoe-chto-markov-vernulsya-v-futbol-zabivat-on-umeet/
Евгений Марков
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