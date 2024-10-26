Baza: «Спартак» может заработать 100 миллионов рублей с помощью Соболева

«Спартак» может заработать 100 миллионов рублей, если бывший форвард команды Александр Соболев в ближайшие два года станет чемпионом России в составе «Зенита», сообщает Baza.

По информации источника, во время переговоров по трансферу 27-летнего футболиста клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия. Согласно документу, если Соболев в течение двух лет станет чемпионом России в составе «Зенита», то питерцы должны будут дополнительно выплатить «Спартаку» один миллион евро за переход игрока.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа, подписав с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». Сообщалось, что сумма сделки составила около 10 миллионов евро.

За «Зенит» нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.