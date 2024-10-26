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Сегодня, 18:45

Baza: «Спартак» может заработать 100 миллионов рублей с помощью Соболева

Алина Савинова
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» может заработать 100 миллионов рублей, если бывший форвард команды Александр Соболев в ближайшие два года станет чемпионом России в составе «Зенита», сообщает Baza.

По информации источника, во время переговоров по трансферу 27-летнего футболиста клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия. Согласно документу, если Соболев в течение двух лет станет чемпионом России в составе «Зенита», то питерцы должны будут дополнительно выплатить «Спартаку» один миллион евро за переход игрока.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа, подписав с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». Сообщалось, что сумма сделки составила около 10 миллионов евро.

За «Зенит» нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: https://t.me/bazabazon/32456
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
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 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
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 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
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