Судья Сухой продлил рекордную серию до 43 матчей

Судья РПЛ Алексей Сухой продлил свою рекордную серию до 43 матчей. Именно столько раз подряд он получал назначения на игры РПЛ в роли арбитра, ВАР и резервного.

Рефери из Люберец не пропустил ни одного тура в двух последних чемпионатах России. Кроме того, в этом сезоне он работал в каждом из туров кубка.