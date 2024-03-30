Байрамян: «В 32 года чувствую себя лучше, чем 2-3 года назад»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своей физической форме в связи с возрастом.

«Я в свои 32 года чувствую себя просто великолепно, может быть, даже лучше, чем два-три года назад. Поэтому спасибо тренерам и, конечно, всем игрокам. После не самой удачной первой части сезона пока мы делаем всё хорошо», — цитирует Байрамяна Legalbet.

В текущем сезоне Байрамян провел 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голевыми передачами.