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Байрамян: «В 32 года чувствую себя лучше, чем 2-3 года назад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своей физической форме в связи с возрастом.

«Я в свои 32 года чувствую себя просто великолепно, может быть, даже лучше, чем два-три года назад. Поэтому спасибо тренерам и, конечно, всем игрокам. После не самой удачной первой части сезона пока мы делаем всё хорошо», — цитирует Байрамяна Legalbet.

В текущем сезоне Байрамян провел 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голевыми передачами.

Источник: Legalbet
Хорен Байрамян
Футбол
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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Зенит

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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