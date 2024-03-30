Байрамян: «В 32 года чувствую себя лучше, чем 2-3 года назад»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своей физической форме в связи с возрастом.
«Я в свои 32 года чувствую себя просто великолепно, может быть, даже лучше, чем два-три года назад. Поэтому спасибо тренерам и, конечно, всем игрокам. После не самой удачной первой части сезона пока мы делаем всё хорошо», — цитирует Байрамяна Legalbet.
В текущем сезоне Байрамян провел 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голевыми передачами.
Источник: Legalbet
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|
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|38
|
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|
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|
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|5
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|19-33
|19
|
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|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
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|Балтика
|20
|3
|5
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|3
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
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|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
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|14:00
|
Факел – Оренбург
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|31.03
|16:30
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Рубин – Ахмат
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|31.03
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|
Локомотив – Краснодар
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Зенит
|15
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Зенит
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|К
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|1
|3
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Оренбург
|17
|1
|5
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|1
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