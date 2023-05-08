Байдачный рассказал, в чем феномен главного тренера «Зенита» Семака

Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный рассказал, благодаря чему главный тренер «Зенита» Сергей Семак привел свою команду к пятому подряд чемпионству в РПЛ.

«Благодаря своим личным качествам. Он играл и в России, и за рубежом. Везде играл на хорошем уровне. Он — прекрасный воспитанный человек с большой семьей. У него сильные моральные качества. Он — заслуженный человек во всех отношениях», — приводит «Спорт День за Днем» слова Байдачного.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.