Байдачный отреагировал на исключение Шкурина из состава сборной Белоруссии

Экс-футболист минского «Динамо», бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный прокомментировал для «СЭ» исключение форварда ЦСКА Шкурина из состава сборной Белоруссии на 2021 год, а также лишение Ильи отсрочки от обязательной военной службы.

— Честно говоря, в мое время отказ играть за сборную посчитали бы за сумасшествие, тогда все мечтали играть в национальной команде. Сейчас другое время. Я считаю, что каждый человек имеет право принимать решение — играть ему за сборную своей страны или нет.

Что касается службы в армии, то мое мнение — каждый мужчина должен отслужить в армии. Но ущемлять права человека этим, на мой взгляд, неправильно. Понятно, что отказ играть за сборную и лишение отсрочки — взаимосвязанные вещи. Я думаю, Илья это прекрасно понимал. Он еще молодой парень, белорус, особых заслуг у него пока нет, поэтому я не понимаю его отказ играть за сборную. Но, повторюсь, это его личное дело. Он знал, на что шел.

Футболист отказался ехать на сбор молодежной команды Белоруссии в сентябре из-за массовых протестов в стране.

(Владимир Пушкарев)