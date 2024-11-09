Батраков: «Новый контракт? Ничего не слышал об этом, готовлюсь к дебюту в сборной»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свое выступление в матче с «Факелом» (2:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

19-летний россиянин забил 2 мяча (оба — с пенальти) и принес победу своей команде.

«Как оставаться спокойным? Благодарю родителей за воспитание. Празднование в стиле Палмера? Думал над своим, но пока ничего в голову не приходит.

Улучшение условий контракта [с «Локомотивом"]? Ничего об этом не знаю. Завтра я вылетаю в расположение сборной России. Готовлюсь дебютировать», — сказал игрок.

Батраков является воспитанником железнодорожников, он выступает за основной состав клуба с 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 8 голевых передач во всех турнирах.