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Батраков: «Новый контракт? Ничего не слышал об этом, готовлюсь к дебюту в сборной»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свое выступление в матче с «Факелом» (2:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

19-летний россиянин забил 2 мяча (оба — с пенальти) и принес победу своей команде.

«Как оставаться спокойным? Благодарю родителей за воспитание. Празднование в стиле Палмера? Думал над своим, но пока ничего в голову не приходит.

Улучшение условий контракта [с «Локомотивом"]? Ничего об этом не знаю. Завтра я вылетаю в расположение сборной России. Готовлюсь дебютировать», — сказал игрок.

Батраков является воспитанником железнодорожников, он выступает за основной состав клуба с 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 8 голевых передач во всех турнирах.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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