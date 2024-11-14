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Сегодня, 16:03

Батраков в скором времени может подписать новый контракт с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что в скором времени может заключить новый контракт с московским клубом.

Футболист является воспитанником академии «Локомотива». Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.

«Пока я подписал только дополнительное соглашение. Это исходило с обеих сторон — и со стороны моих представителей, и со стороны руководства клуба. Мы приняли решение подписать допсоглашение. В скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт», — цитирует Батракова РИА Новости.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Батракова 11 голов и 8 результативных передач во всех турнирах. Он возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов призвал СМИ снизить градус, чтобы Батраков показывал качественную игру.

Источник: РИА Новости
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
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