Батраков в скором времени может подписать новый контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что в скором времени может заключить новый контракт с московским клубом.

Футболист является воспитанником академии «Локомотива». Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.

«Пока я подписал только дополнительное соглашение. Это исходило с обеих сторон — и со стороны моих представителей, и со стороны руководства клуба. Мы приняли решение подписать допсоглашение. В скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт», — цитирует Батракова РИА Новости.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Батракова 11 голов и 8 результативных передач во всех турнирах. Он возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов призвал СМИ снизить градус, чтобы Батраков показывал качественную игру.