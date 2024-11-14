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Сегодня, 16:18

Дзюба заявил, что хочет попросить Путина отменить закон о Fan ID

Алина Савинова
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Владимир Путин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил бы его отменить паспорт болельщика.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», — приводит Sport24 слова Дзюбы.

Футболист добавил, что, несмотря на поведение некоторых фанатов, в их присутствии играть гораздо антуражнее.

Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23, она обязательна для прохода на все матчи чемпионата России. В феврале председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» заявлял, что на сегодняшний день отмена Fan ID невозможна.

36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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 - : -
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