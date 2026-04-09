Батчи объяснил, за счет чего «Краснодар» может выиграть второе подряд чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи в разговоре с «СЭ» оценил вероятность победы краснодарцев в текущем розыгрыше РПЛ.

«К нам прибавились новые игроки, которые вносят свой вклад в это. Мы сможем выиграть второе чемпионство подряд благодаря все тем же качествам, что и помогли нам взять первое чемпионство. Воля к победе, рвение, желание, качество команды, дух и сплочение вокруг единой цели — это принесло нам победу в прошлый раз», — сказал Батчи «СЭ».

После 23 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками, опережая «Зенит» на 1 балл. Лидеры сыграют между собой в 24-м туре. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 апреля.

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