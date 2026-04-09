Защитник «Краснодара» Гонсалес назвал РПЛ непростым турниром

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес считает, что РПЛ является непростым турниром.

«Что касается уровня РПЛ, то это непростая лига. Во второй части сезона для всех команд наступают важные игры. Поэтому все матчи сложные. Но я думаю, что мы тоже заслуживаем побед. Мы сильны как команда», — сказал Гонсалес ТАСС.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 52 очками после 23 матчей, опережая «Зенит» на 1 очко.