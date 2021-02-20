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«Уфа» подтвердила переход Урунова

20:26
Остон Урунов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Остон Урунов вернулся в «Уфу», сообщает официальная страница клуба в Instagram. Он перешел из «Спартака» на правах аренды.

Футболист уже выступал за «Уфу», в сезоне-2019/20 он провел 10 матчей в Тинькофф РПЛ за команду.

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

Летом 2020 года Урунов перешел в «Спартак», подписав с московским клубом долгосрочный контракт. В текущем сезоне футболист отыграл 9 матчей и забил 1 гол.

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