Барко извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

— Какие эмоции от матча?

— Классическое дерби: много моментов, всегда играешь до первого гола, чья команда забьет первой — та и выигрывает. Естественно, мы все очень расстроены результатом.

— Как вам атмосфера?

— Благодарен болельщикам, извиняюсь, что не оправдали их ожидания, поскольку они заслуживали большего.

— На что был похож матч?

— Было очень похоже на дерби в Аргентине.

— Как можете объяснить низкую результативность Угальде весной?

— Думаю, что каждый игрок должен заниматься самокритикой. Сейчас такой момент сезона, когда не все получается, надо работать дальше.

— Реально ли еще побороться за чемпионство?

— Мы будем бороться до конца.

ЦСКА с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» опустился на четвертую строчку с 50 очками.