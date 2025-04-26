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Сегодня, 22:09

Станкович — о переводе Маркиньоса на фланг обороны: «Когда готовишься к игре, ты веришь в какую-то идею»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал решение передвинуть вингера красно-белых на фланг обороны в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

— В чем заключалась идея убрать Маркиньоса на фланг обороны?

— Когда готовишься к игре, ты веришь в какую-то идею. При схеме, в корой играет ЦСКА Николича, у команды нет вингеров. И наша схема была заточена под это. По игровому плану мы действовали неплохо. В таких матчах борьба и подборы определяют многое. Считаю, во втором тайме футбол был уже более открытым и содержательным. Где-то нам не поставили пенальти. Если отмотать время назад, я выбрал бы тот же состав. Пусть у нас и есть определенные лимиты, ограничения, особенно в последних матчах. Сегодня ничья, возможно, была бы более справедливой, но я поздравляю Марко и его команду с победой. У нас впереди еще один важнейший матч в Кубке, который мы постараемся выиграть. Еще раз повторю: в раздевалке все в порядке. Все нормально с атмосферой в команде.

ЦСКА с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» опустился на четвертую строчку с 50 очками.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Маркиньос Коста
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 16
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Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Динамо Мх

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 22 1 6
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