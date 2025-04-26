Станкович — о переводе Маркиньоса на фланг обороны: «Когда готовишься к игре, ты веришь в какую-то идею»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал решение передвинуть вингера красно-белых на фланг обороны в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

— В чем заключалась идея убрать Маркиньоса на фланг обороны?

— Когда готовишься к игре, ты веришь в какую-то идею. При схеме, в корой играет ЦСКА Николича, у команды нет вингеров. И наша схема была заточена под это. По игровому плану мы действовали неплохо. В таких матчах борьба и подборы определяют многое. Считаю, во втором тайме футбол был уже более открытым и содержательным. Где-то нам не поставили пенальти. Если отмотать время назад, я выбрал бы тот же состав. Пусть у нас и есть определенные лимиты, ограничения, особенно в последних матчах. Сегодня ничья, возможно, была бы более справедливой, но я поздравляю Марко и его команду с победой. У нас впереди еще один важнейший матч в Кубке, который мы постараемся выиграть. Еще раз повторю: в раздевалке все в порядке. Все нормально с атмосферой в команде.

ЦСКА с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» опустился на четвертую строчку с 50 очками.