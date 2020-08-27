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Баринов улетел на операцию в Рим

17:05
Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня 23-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отправился в Рим, где ему предстоит операция по поводу разрыва крестообразной связки в клинике «Вилла Стюарт».

Напомним, что российский хавбек получил травму в первом тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2). Восстановление после подобных повреждений обычно занимает полгода.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за железнодорожников и забил один гол. (Вячеслав Короткин)

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