Баринов улетел на операцию в Рим
17:05
Сегодня 23-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отправился в Рим, где ему предстоит операция по поводу разрыва крестообразной связки в клинике «Вилла Стюарт».
Напомним, что российский хавбек получил травму в первом тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:2). Восстановление после подобных повреждений обычно занимает полгода.
В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за железнодорожников и забил один гол. (Вячеслав Короткин)
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