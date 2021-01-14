Баринов провел первую тренировку с «Локомотивом» за 4,5 месяца

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов возобновил тренировки с командой. Он не работал в группе на протяжении 4,5 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения», — признался футболист.

«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»



Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле! ??



Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте! ? pic.twitter.com/vw0VC2B9qM — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2021

Баринов восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, полученной в конце августа в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Баринов провел 4 матча, отметившись 1 голом. После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.