Алексей Березуцкий отметил характер ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал основной залог победы команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Команда показывает характер, бьется до конца. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться.

У нас был очень сложный график. Большая группа игроков имела небольшие проблемы мышечного характера. У Заболотного было повреждение, он мог играть 15-20 минут», — сказал Березуцкий.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (31 очко) идет на 6-м месте.