Алексей Березуцкий отметил характер ЦСКА в матче с «Локомотивом»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал основной залог победы команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).
«Команда показывает характер, бьется до конца. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться.
У нас был очень сложный график. Большая группа игроков имела небольшие проблемы мышечного характера. У Заболотного было повреждение, он мог играть 15-20 минут», — сказал Березуцкий.
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (31 очко) идет на 6-м месте.
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|3
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|42
|
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|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
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|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
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|19
|9
|5
|5
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|32
|
6
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|20
|8
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|
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|0
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|
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|
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|5
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|5
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|23
|
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|21
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|5
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|24-43
|20
|
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|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
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|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
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