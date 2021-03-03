Баринов назвал свою команду мечты

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью официальному сайту клуба 3 марта составил команду своей мечты.

В нее возшли вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и полузащитник мерсисайдцев Тиагу Алькантара, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и футболисты «Локомотива» Федор Смолов, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

«Моя команда мечты? Я назову семерых: братья Миранчуки, Смолов, ван Дейк, Нойер, Жемалетдинов и Тиагу из «Ливерпуля», — отметил Баринов.

24-летний россиянин в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 5 матчей и забил 1 мяч. Большую часть осенней части чемпионата России футболист вынужден был пропустить из-за разрыва крестообразной связки, полученной в 4-м туре Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2)