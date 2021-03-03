РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Баринов назвал свою команду мечты

10:48
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью официальному сайту клуба 3 марта составил команду своей мечты.

В нее возшли вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и полузащитник мерсисайдцев Тиагу Алькантара, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и футболисты «Локомотива» Федор Смолов, Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов.

«Моя команда мечты? Я назову семерых: братья Миранчуки, Смолов, ван Дейк, Нойер, Жемалетдинов и Тиагу из «Ливерпуля», — отметил Баринов.

24-летний россиянин в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 5 матчей и забил 1 мяч. Большую часть осенней части чемпионата России футболист вынужден был пропустить из-за разрыва крестообразной связки, полученной в 4-м туре Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2)

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23678

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13653
Все опросы
Кто главный претендент на золото в РПЛ после рестарта сезона?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир