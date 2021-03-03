Баринов сделал выбор между «Эвертоном» и борьбой за золото в чемпионате России
10:37
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью официальному сайту клуба 3 марта сделал выбор между борьбой за золото в Тинькофф РПЛ и игрой в «Эвертоне».
«Играть за «Эвертон». В России я уже становился чемпионом. Где вижу себя через пять лет? Не хочу загадывать, но где-то в Европе», — заявил Баринов.
24-летний россиянин в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ провел 5 матчей и забил 1 мяч. Большую часть осенней части чемпионата России футболист вынужден был пропустить из-за разрыва крестообразной связки, полученной в 4-м туре Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).
Дмитрий Баринов — чемпион России-2017/18 в составе «Локомотива».
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