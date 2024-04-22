Барбоза: «Спартак» правильно сделал, что позволил Слишковичу поработать — это дает свои плоды»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил решение «Спартака» назначить исполняющим обязанности главного тренера экс-помощника Гильермо Абаскаля Владимира Слишковича.

«На мой взгляд, «Спартак» принял верное решение не назначать хаотично нового тренера после увольнения Абаскаля, а оставить Слишковича, позволить ему поработать в качестве исполняющего обязанности. Это оптимальный вариант. «Спартак» может присмотреться к огромному количеству специалистов — уверен, они найдут тренера, много кто захочет работать в таком клубе. А у Слишковича появилась возможность показать, какой он специалист. Это уже дает свои плоды. Может, клуб решит дать ему еще больше времени», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Под руководством Слишковича красно-белые разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре РПЛ. На данный момент «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 играх.