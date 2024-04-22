«Зенит» обратится в РФС из-за неназначения пенальти в матче против «Оренбурга»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС из-за эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

В концовке второго тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота гостей после касания мяча рукой в своей штрафной площади со стороны защитника Данилы Прохина.

«На противоестественно не назначенный пенальти будем подавать (протест), особенно на фоне назначенного пенальти в матче «Ростов» — «Спартак». Двойные стандарты неприемлемы ни в одном виде спорта», — цитирует Медведева РИА «Новости».