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Кобелев оценили игру «Зенита» в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев оценил игру клуба после победы над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

«Зенит» создает достаточно моментов, но не все получается в атакующей стадии. С моей точки зрения, важно то, как они играют и получают очки, а любая победа, даже со счетом 1:0, дает три очка. «Зенит» набирает свои очки, хоть и не смог сильно оторваться от «Краснодара». Плюс к тому сине-бело-голубые участвуют в Кубке России», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).

 
Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-zenit-ne-tak-khorosh-no-ostalnye-kluby-ne-mogut-sostavit-konkurenciyu-356011/
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
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