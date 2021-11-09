Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Барановская — о сыне Аршавина: «Была попытка отдать его в хоккей. Но Арсений сказал: «Я же футболист, мам»

14:09

Юлия Барановская, мама Арсения Аршавина, рассказала почему младший сын экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина стал заниматься футболом.

Юлия Барановская в&nbsp;жюри &laquo;Ледникового периода&raquo;. Как сын Аршавина попал в «Спартак», уход из «Ледникового периода», медаль Кубка УЕФА. Интервью Юлии Барановской

- А когда началась любовь Арсения к футболу? Или «родился с мячом»?

- Я думаю, что да. Именно так! Мне было с кем сравнивать. Артем, который родился у папы футболиста, никогда не был заинтересован в футболе — это было понятно с детства. Как сейчас помню, мы покупали Артему мячи, многие привозили ему подарки, связанные с футболом, из разных стран. Но у него они эмоций не вызывали.

У Арсения все по-другому. Например, в Великобритании популярны семейные спортивные дни на базе частных школ. На поле, где дети занимаются физкультурой, собираются семьями — даже с маленькими детьми. И вот однажды мы смотрим, как Артем играл с Яной на поле. А Арсений увидел мяч, и все — дальше мы бегали с ним вместе, отдавали пасы воображаемым членам команды. Он еще в то время даже не ходил самостоятельно, я его держала под руки. Согнувшись в три погибели, я бежала, а он только подгонял жестами: «Мама, давай за мячом».

У меня была попытка отдать его в хоккей. Мне показалось, что это классно. Но Арсений мне сразу же сказал, посмотрев на лед: «Я же футболист, мам».

Барановская состояла в незарегистрированном браке с Аршавиным на протяжении девяти лет. В 2016 году футболист женился на журналистке Алисе Казьминой, с которой развелся в 2019-м.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
Появились кадры с места гибели сотрудника СОБРа в Петербурге
0