Юлия Барановская, мама Арсения Аршавина, рассказала почему младший сын экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина стал заниматься футболом.

- А когда началась любовь Арсения к футболу? Или «родился с мячом»?

- Я думаю, что да. Именно так! Мне было с кем сравнивать. Артем, который родился у папы футболиста, никогда не был заинтересован в футболе — это было понятно с детства. Как сейчас помню, мы покупали Артему мячи, многие привозили ему подарки, связанные с футболом, из разных стран. Но у него они эмоций не вызывали.

У Арсения все по-другому. Например, в Великобритании популярны семейные спортивные дни на базе частных школ. На поле, где дети занимаются физкультурой, собираются семьями — даже с маленькими детьми. И вот однажды мы смотрим, как Артем играл с Яной на поле. А Арсений увидел мяч, и все — дальше мы бегали с ним вместе, отдавали пасы воображаемым членам команды. Он еще в то время даже не ходил самостоятельно, я его держала под руки. Согнувшись в три погибели, я бежала, а он только подгонял жестами: «Мама, давай за мячом».

У меня была попытка отдать его в хоккей. Мне показалось, что это классно. Но Арсений мне сразу же сказал, посмотрев на лед: «Я же футболист, мам».