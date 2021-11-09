Колосков: «Переход Юшина в РПЛ станет успехом для «Нефтехимика»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина в клуб Тинькофф РПЛ.

«Нужно обращать внимание на таких футболистов, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт». — Откуда еще брать игроков? Одна из главных задач ФНЛ — готовить кадры. Переход Юшина в РПЛ станет успехом для «Нефтехимика». Стоит поощрять клубы, если они постоянно поставляют качественных игроков».

По его мнению, Юшин является хорошим игроком.

«Как правило, результативность в ФНЛ не получается показать в РПЛ, но все зависит от таланта. Если футболист им обладает, то какая разница, где ему забивать? Российский футбол нуждается в хороших форвардах, ведь у нас с трудом набирается три игрока в национальную команду», — сказал он.

После 21 тура ФНЛ «Нефтехимик» с 36 очками занимает шестое место в турнирной таблице. 26-летний Юшин принял участие в 22 матчах, забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуются три клуба РПЛ: «Рубин», «Урал» и «Краснодар».