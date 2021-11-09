Пономарев раскритиковал защиту ЦСКА: «В последней игре было две сумасшедшие ошибки!»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре армейской команды в обороне в текущем сезоне.

«Конечно, нам нужно в оборону кого-то купить, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — У нас вообще нет защитников. Левый защитник у нас Обляков. Не каждый может играть защитником. Не знаю, почему он не отказывается. Значит он хочет просто играть в основном составе, оправдывать свои большие деньги. Не хочет сесть на лавку, так как не будет получать таких больших денег. Мы горим сейчас. В последней игре было две ошибки сумасшедшие у защитников. Такие вещи недопустимы, особенно игрокам сборной. Не понимаю, как их взяли в сборную. У нас некому играть, нет конкуренции. Правильно сделают армейцы, если возьмут в оборону какого-то хорошего парня».

ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России крупно проиграл «Сочи» (1:4) и с 23 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.