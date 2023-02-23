Роша назвал двух игроков из РПЛ, против которых сложнее всего играть

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, против кого в РПЛ ему было играть тяжелее всего.

«Атакующий игрок «Локомотива», 11-й номер [Антон Миранчук], конечно, самый неприятный. И 10-й номер «Динамо» [Смолов]», — приводит слова Роша Sport24.

28-летний бразильский футболист перешел в армейский клуб из «Портимоненсе» осенью прошлого года.