«Балтика» разгромила турецкий «Ыспартаспор» со счетом 11:0

«Балтика» с крупным счетом победила «Ыспартаспор» в товарищеском матче — 11:0.

19-летний форвард калининградской команда Дмитрий Никитин забил шесть голов. «Ыспартаспор» играет в третьем дивизиона чемпионата Турции.

В следующем матче «Балтика» сыграет с македонским «Тиквешем» 7 июля в 18.00 мск.