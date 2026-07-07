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В «Родине» объяснили, почему команда будет выступать на «Арене Химки» в матчах РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в интервью «СЭ» объяснил выбор стадиона на матчи команды в РПЛ.

— Почему «Родина» приняла решение принимать соперников в следующем сезоне на «Арене Химки»?

— Мы базируемся в Москве, но на натуральных полях нам тренироваться негде. У нас нет базы «Локомотива», «Спартака» или «Динамо». Можем работать только на искусственных полях. Если мы тренируемся на таком покрытии, то хочется и играть на нем — это первая причина. Во-вторых, нам еще нужно дорасти до больших арен. Сейчас мы наращиваем свою аудиторию. Выбор «Арены Химок» абсолютно логичен с точек зрения заполняемости, экономики, качества поля.

Алексей Зинин и&nbsp;Артем Дзюба.«Откуда берутся новости про Дзюбу и «Родину»? Делаем акцент на другие позиции». Интервью Зинина

По итогам сезона-2025/26 «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.

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РПЛ
ФК Родина
Алексей Зинин
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«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Балтика» разгромила турецкий «Ыспартаспор» со счетом 11:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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