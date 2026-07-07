В «Родине» объяснили, почему команда будет выступать на «Арене Химки» в матчах РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в интервью «СЭ» объяснил выбор стадиона на матчи команды в РПЛ.

— Почему «Родина» приняла решение принимать соперников в следующем сезоне на «Арене Химки»?

— Мы базируемся в Москве, но на натуральных полях нам тренироваться негде. У нас нет базы «Локомотива», «Спартака» или «Динамо». Можем работать только на искусственных полях. Если мы тренируемся на таком покрытии, то хочется и играть на нем — это первая причина. Во-вторых, нам еще нужно дорасти до больших арен. Сейчас мы наращиваем свою аудиторию. Выбор «Арены Химок» абсолютно логичен с точек зрения заполняемости, экономики, качества поля.

По итогам сезона-2025/26 «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.